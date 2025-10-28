Haberler

Muğla'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hafif Yaralandı

Muğla'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hafif Yaralandı
Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye götürüldü. Sağlık personeli, kazazedeye destek olarak motosikleti hastaneye ulaştırdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan bir vatandaşa sağlık ekibi müdahale ederken, bir başka sağlık personeli de motosikletini hastaneye ulaştırdı.

Kaza, Menteşe ilçesi Bölge Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 COL 188 plakalı otomobil ile aynı şeritte seyir halinde olan 48 RF 351 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralının hastaneye götürülmesinin ardından, görevli bir başka sağlık personeli, kazazedeye destek olmak amacıyla örnek bir davranış sergiledi. Personel, kaza yapan motosikleti güvenli bir şekilde hastaneye kadar götürdü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
