Menteşe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Geçit Sokak'tan çıkan 35 BGU 161 plakalı otomobil ile Camcı Sokak üzerinde seyir halindeki 48 AVF 255 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA