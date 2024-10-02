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Muğla'da Trafik Kazası: Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

Muğla'da Trafik Kazası: Bisiklet Sürücüsü Yaralandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada hafif yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Recai Güreli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 TM 656 plakalı otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü, çocuk M. E. A. hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı bisiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bisiklet sürücüsü M.E.A 'nın durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıklandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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