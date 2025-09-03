Haberler

Muğla'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın takla atmasıyla 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Dirgeme yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dirgeme istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan 48 RH 018 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü R.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan R.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan R.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
