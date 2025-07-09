Muğla'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı ışıklarında meydana gelen trafik kazasında araçlar hurdaya dönerken, kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 MPE 493 plakalı araç ile 09 ABP 488 plakalı bir diğer araç, Atatürk Bulvarı üzerinde çarpıştı. Her iki sürücü de yeşil ışıkta geçtiklerini iddia ederken, çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri devrilerek yan yattı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. - MUĞLA