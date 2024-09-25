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Muğla'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Muğla'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosiklet devrildi, sürücü Mehmet A. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında birkişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Düğerek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. yönetimindeki 07 AEA 309 plakalı motosiklet sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola devrildi. Motosiklet sürücüsü de yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan Mehmet A. ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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