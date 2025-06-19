Muğla'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Çörüş Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Ümit K. idaresindeki 48 J 2207 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve İbrahim K. yönetimindeki 48 S 1884 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte minibüste yolcu olarak bulunan Meryem Ç., Taliha Ç., Feran S., Sevcihan D., Dürdane K., Azra U. ve Nermin D. hafif yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine yavaşlayan trafik akışı, yapılan çalışmaların ardından tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA