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Muğla'da Trafik Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'da Trafik Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 75 yaşındaki motosiklet sürücüsü Osman Çoban hayatını kaybetti. Kazanın ardından mahalle halkı yolu trafiğe kapatarak, yetkililerin önlem almasını talep etti.

Muğla'nın Ula ilçesinde sürekli meydana gelen kazalarla gündeme gelen yolda, yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, vatandaşlar yolu kısa süreli trafiğe kapatarak yetkililerin konuya çözüm bulmasını istedi.

Kaza, 23 Ekim'de saat 14.30 sıralarında Muğla- Antalya karayolu Ula ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 DB 985 plakalı otomobil ile 48 AAC 097 plakalı motosikletin karışmış olduğu çift taraflı kazada 75 yaşındaki motosiklet sürücüsü Osman Çoban olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Osman Çoban'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Muhtar Keleş: "Halkımız kazalarda can vermeye devam ediyor"

75 yaşındaki motosiklet sürücüsü Osman Çoban'ın kazada hayatını kaybetmesinin ardından Kızılağaç Mahalle Muhtarı Güler Keleş yetkililere seslendi. Kaza yaşanan yolda toplam 15 kişinin kazalarda hayatını kaybettiğini ileri süren Muhtar Keleş, "Yeter artık. Sürekli vatandaşlarımız kazalarda hayatını kaybediyor. 15 kişi yaşamını yitirdi bu yolda. Yetkililere defalarca bunu iletmemize rağmen bir adım atılmıyor" dedi.

Halk yolu trafiğe kapattı

Muhtar ile birlikte olay yerine giden Kızılağaç sakinleri, komşuları Osman Çoban'ın ölümü ile adeta yıkıldı. Daha önce de çok sayıda kazanın meydana geldiği yolda önlem alınmasını isteyen vatandaşlar, yolu trafiğe kapattı. Vatandaşlarla birlikte yola çıkan Muhtar Keleş, ilerleyen süreçte önlem alınmazsa, mahalle sakinleri ile kalıcı olarak yolu trafiğe kapatma eylemi yapacaklarını söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Ula

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