Muğla'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli 2'inci çıkışta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sularında Muğla- Denizli karayolu Kötekli 2'inci çıkışta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli'den Muğla istikametine seğir halindeki 41 LH 811 plakalı otomobil ile plakası alınamayan kamyonet ile çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA