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Muğla'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Muğla'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yayla Ceylan Mahallesi'nde, Seki-Elmalı karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, B.D. yönetimindeki 48 FG 482 plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 48 FC 707 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Y.Y.'nin kullandığı araçta bulunan E.K., H.K., Z.Y. ve A.Y. isimli yolcular yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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