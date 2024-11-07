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Muğla'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Muğla'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, dönüş yapmak isteyen bir otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir hastaneye dönüş yapmak isteyen otomobil ile şehir merkezi yönüne doğru seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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