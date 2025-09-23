Haberler

Muğla'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Yatağan Otogarı karşısındaki trafik ışıklarında gerçekleşti. Kazada iki araç hurdaya dönerken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Yatağan Otogarı karşısındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AJC 696 plakalı Tofaş otomobil, 48 AUD 915 plakalı bir sürücü kursuna ait Fiat otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar hurdaya döndü. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
