Muğla'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Yatağan Otogarı karşısındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AJC 696 plakalı Tofaş otomobil, 48 AUD 915 plakalı bir sürücü kursuna ait Fiat otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar hurdaya döndü. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA