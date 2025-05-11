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Muğla'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Muğla'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi Dirgeme yolu ile AVM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bağlantı yolunda iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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