Muğla'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-Muğla karayolu üzerinde, Akçaova Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Aydın istikametinden Muğla yönüne seyir halinde olan 48 AHL 761 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen 48 N 8288 plakalı bir başka araca arkadan çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve trafik polisi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA