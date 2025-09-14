Haberler

Muğla'da Trafik Kazası: 2'si Ağır 4 Yaralı

Muğla'da Trafik Kazası: 2'si Ağır 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu hayati tehlike arz ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dörttepe kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlar hurdaya dönerken araçlardaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kaza sonrası kaçtığı iddia edilen araçlardan birinin sürücüsünün ise aranması sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı

Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı

Cengiz'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3 saat önce odasına çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.