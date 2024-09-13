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Muğla'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek taşlık alana çarptı. Yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KAza, Menteşe ilçesine bağlı Dirgeme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkez istikametinden Dirgeme yönüne seyir halinde olan 48 ACM 676 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlık alana çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı F.C.K. ve A.E.Ş.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların yapılan ilk değerlendirmelerde kırıkları olduğu tespit edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Durum Motosiklet Menteşe 3-sayfa Güncel trafik Kaza

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