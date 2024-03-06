Muğla'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Menteşe ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın- Muğla karayolunda seyir halinde ilerleyen 48 ANN 786 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra yol kenarında bulunan duvara çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından araç içerisinde bunan M.N. A ile M.F. E Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA