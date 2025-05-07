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Muğla'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Muğla'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Muğla'nın Ula ilçesinde Sakar rampasında meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Ula ilçesi sınırlarında bulunan Sakar rampasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 15.10 sıralarında, Muğla-Antalya Karayolu Sakar mevkii Antalya istikametinde meydana geldi. 20 B 5735 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Olayda, araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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