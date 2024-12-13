Muğla'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Menteşe çevre yolunda saat 9.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 NE 668 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bunan E.D'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan E.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA