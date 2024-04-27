Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye- Kaş karayolu, Eşen Mahallesi'nde sürücü Ramazan Gökal (58), 07 AGU 54 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç bir direğe çarparak durabildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ramazan Gökal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan 3 yaralı ise Seydikemer Devlet hastanesine kaldırıldı. - MUĞLA