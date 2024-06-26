Muğla'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Menteşe çevre yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 48 EM 077 plakalı otomobil, şehir merkezine dönmeye çalışırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 1 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - MUĞLA