Muğla'da Trafik Denetimleri: 20 Bin Araç Kontrolden Geçti

Muğla İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Muğla genelindeki sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde 20 bin 231 araç denetlenirken, 234 araç trafikten men edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve bağlı birimlerince 10-16 Kasım tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde trafik denetimi gerçekleştirildi. 20 bin 231 adet araç ekipler tarafından denetlenirken, Bin 058 sürücüye 4 milyon 032 bin 151 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 49 sürücü belgesi geri alınırken, 234 araç trafikten men edildi. Jandarma Trafik timleri tarafından Bin 032 yol kullanıcısına da trafik güvenliği eğitimi verildi. - MUĞLA