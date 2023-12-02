Muğla'da trafik denetiminde 114 bin 126 TL para cezası uygulandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimde 25 araca çeşitli maddelerden toplamda 114 bin 126 TL para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 2 aranan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Menteşe'de trafik düzeni ve güvenliği denetimi gerçekleştirildi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimde 25 araca çeşitli maddelerden 114 bin 126 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kötekli ve Yeniköy Mahallelerinde 5 farklı noktada Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, yunus ekipleri ve asayişten oluşan 11 ekip ve 18 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimde 224 araç ve sürücü sorgulanırken 9 kişiye alkollü araç kullanmak, 7 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmak, 1 kişiye abartılı egzoz ile çevreyi rahatsız etmek, 1 kişiye sürücü belgesini yanında bulundurmamak, 1 kişiye yüksek sesle müzik dinlemek, 8 kişiye de muayenesiz araç kullanmaktan toplamda 114 bin 126 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan denetimlerde 2 aranan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.