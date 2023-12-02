Üye Girişi
Haberler

Muğla'da trafik denetiminde 114 bin 126 TL para cezası uygulandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimde 25 araca çeşitli maddelerden toplamda 114 bin 126 TL para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 2 aranan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Menteşe'de trafik düzeni ve güvenliği denetimi gerçekleştirildi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimde 25 araca çeşitli maddelerden 114 bin 126 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kötekli ve Yeniköy Mahallelerinde 5 farklı noktada Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, yunus ekipleri ve asayişten oluşan 11 ekip ve 18 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimde 224 araç ve sürücü sorgulanırken 9 kişiye alkollü araç kullanmak, 7 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmak, 1 kişiye abartılı egzoz ile çevreyi rahatsız etmek, 1 kişiye sürücü belgesini yanında bulundurmamak, 1 kişiye yüksek sesle müzik dinlemek, 8 kişiye de muayenesiz araç kullanmaktan toplamda 114 bin 126 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan denetimlerde 2 aranan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla Güvenlik Yakalama Trafik 3. Sayfa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title