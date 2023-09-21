Muğla'da Toplu Taşıma Aracında Taciz İddiasıyla Tutuklama

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, toplu taşıma aracında kadın yolcuya tacizde bulunduğu iddiası ile göz altına alınan C.S tutuklandı.

Olay Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre toplu taşıma aracına binen A.D., yanına yaklaşan bir kişinin tacizine uğradığını iddia ederek, jandarmaya şikayette bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla araçtaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin C.S. isimli kişi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA