Muğla'da Toplu Taşıma Aracında Kadına Taciz

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kadın toplu taşıma aracında tacize uğradı. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, toplu taşıma aracında kadın yolcuya tacizde bulunan Cemal S. (57) gözaltına alınıp, tutuklandı.

Menteşe'nin Bayır Mahallesinde toplu taşıma aracına binen A.D. (33), yanına yaklaşan bir kişinin tacizine uğradığını belirterek, jandarmaya şikayette bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla araçtaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Cemal S. isimli kişi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.