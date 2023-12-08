Muğla'da Ticari Gemide Rahatsızlanan Vatandaş Tıbbi Tahliye Edildi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edildi. Yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki ticari gemide rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan vatandaş bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA