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Muğla'da Ticari Gemide Rahatsızlanan Vatandaş Tıbbi Tahliye Edildi

8 Aralık 2023 10:01 Son Güncelleme: 10:03 Abone Ol

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edildi. Yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.