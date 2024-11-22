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Muğla'da Ters Dönerek Kağıt Gibi Ezilen Otomobilde 3 Yaralı

Muğla'da Ters Dönerek Kağıt Gibi Ezilen Otomobilde 3 Yaralı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ters dönerek ezildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kağıt gibi ezilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi Gülağzı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 NZ 892 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir alt yola düşerek ters döndü. Araç adeta kağıt gibi ezilirken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Biri çocuk toplam 5 kişinin bulunduğu araçta yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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