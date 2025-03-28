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Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Operasyon, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Muğla ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirildi.

Muğla merkezli iki ilde tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile iki ilde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 Mart 2025 tarihinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı tefecilik amacıyla suç örgütü kurmak suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen Muğla ve Diyarbakır illerinde operasyon ile 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - 3.Sayfa
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