Haberler

Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon, Muğla, Antalya ve Batman illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyonda 3 ilde tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ihbar ve müşteki beyanları sonrası tefecilik yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında başlatılan projeli/planlı soruşturma kapsamında; Muğla, Antalya ve Batman illerinde 5 şüpheli şahıs tespit edildi.

Üç çilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli Ortaca Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ortaca adliyesine sevk edildi. 5 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 77 yıllık dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.