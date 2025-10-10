Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 5 Gözaltı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir ihbar üzerine tefecilik operasyonu başlatan Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Antalya ve Muğla illerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; bazı mağdurların Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çoğunluğu Antalya ilinde olan bir grubun tefecilik yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine Muğla KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda şebeke üyesi olduğu belirlenen 5 kişi gelen polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli şahıslar Ortaca'da adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgusu devam ediyor. - MUĞLA