Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde tefecilik suçlamasıyla düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda sentetik hap, esrar, silah fişekleri ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Muğla, Ortaca İlçesinde 'Tefecilik' yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde beş ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 10 adet sentetik hap, 3 gram kubar esrar maddesi, esrar fişeği, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, kayıtların tutulduğu ajanda, laptop, hafıza kartı ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA