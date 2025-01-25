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Muğla'da Taşlı Saldırı: Sürücüler Paniğe Kapıldı

Muğla'da Taşlı Saldırı: Sürücüler Paniğe Kapıldı
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Muğla'nın Milas ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu araçlarda cam kırıkları ve kaporta hasarları oluştu. Sürücüler, olayın nedenini anlayamadıklarını ve kontrollerinin kaybedilmesinden endişe ettiklerini dile getirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, 19 Mayıs Bulvarı ile Labranda Bulvarı'nın bağlantı noktası olan Adliye Kavşağı'nda meydana gelen olay, sürücüler arasında paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere taş atarak camlarını kırdı ve bazı araçların kaportalarına zarar verdi.

Saldırı sonucu bazı araçların camları kırılırken, bazı araçlarda ise kaportada göçükler oluştu. Olay sırasında araçlarında bekleyen sürücüler, kim ya da kimler tarafından ve hangi amaçla böyle bir eylem gerçekleştirildiğini, taşların nereden geldiğini göremediklerini ifade etti.

Sürücüler, saldırganların kırmızı ışıkta bekleyen araçları paniğe sürükleyerek kontrolsüz bir şekilde hareket ettirip kavşakta yeşil ışıkta ilerleyen diğer araçlarla çarpışmalarını sağlamaya çalışmış olabileceğini iddia etti. Bu tür olayların trafik kazalarına neden olabileceği ve büyük tehlikelere sebebiyet verebileceği belirtildi.

Yaşanan olay nedeniyle araçlarında hasar meydana gelen vatandaşlar, faillerin bulunması ve benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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