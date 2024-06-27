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Muğla'da Tarladaki Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Denizli karayolu üzerinde bir tarlada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli karayolu üzerinde bir tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Menteşe ilçesi Denizli Karayolu Yaraş mevkii Soda Mahallesinde 11.30 sıralarında tarlada başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın hasadı yapılmış bir hububat tarlasında başlayarak rüzgar nedeniyle ormanlık alana sıçardı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile ormanlık alan zarar görmeden yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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