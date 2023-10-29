Muğla'da tarla sürme kavgasında 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarla sürme kavgasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi akrabalarını bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Çaltıözü Mahallesi'nde aynı tarlayı sürmek isteyen akrabalar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A. ile çocukları Ş.A. ve H.A. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli kardeşler M.A. ve T.A. gözaltına alındı.