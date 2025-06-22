Muğla'da Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormanı Tehdit Ediyor

Muğla'da Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormanı Tehdit Ediyor
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Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının kontrol altına alınması bekleniyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Saat 15.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeyle çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Zeytinlik alanda başladığı ileri sürülen yangına havadan helikopterler de destek verdi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ederken, önümüzdeki saatlerde yangının kontrol altına alınması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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