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Muğla'da Tarihi Eşya Operasyonu: Bir Gözaltı

Muğla'da Tarihi Eşya Operasyonu: Bir Gözaltı
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Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda, çeşitli dönemlere ait tarihi eserler ele geçirildi. H.S. isimli şahıs gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, şüpheli kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma ve takip sonucunda Milas ilçesi Baharlı Mahallesi'nde ikamet eden H.S. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda; 42 adet klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait sikke, 5 adet obsidyen değerli taş parçası, 2 adet antik döneme ait fibula parçası, 1 adet M.Ö. 5'inci yüzyıl Yunan dönemine ait 60 santim yüksekliğinde terracotta siyah figürlü lekythos, 1 adet M.Ö. 5'inci yüzyıl Yunan dönemine ait 15 santim yüksekliğinde çekirdek formlu cam oinokhoe, 1 adet ekinoid siyah astarlı kase, 1 adet el dedektörü, 1 adet kulaklık, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. H.S. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kültür Sanat Operasyon Jandarma 3-sayfa Milas

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