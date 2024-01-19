Muğla'da Tarihi Eser ve Kaçak Silah Operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yatağan İlçesinde oturan T.D. isimli şahsın ikametinde tarihi eser bulundurduğu bilgisinin alındı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramada; tarihi eser niteliği taşıyan sütun, 2 adet ruhsat tarihi geçmiş av tüfeği, ruhsatsız av tüfeği, 34 adet av tüfeğine ait fişek ve sahte 100 dolar ele geçirilmiştir. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli ve idari işlemleri başlandığı açıklandı. - MUĞLA