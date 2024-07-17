Muğla'da Tarihi Eser Operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu tarihi eser ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Datça Cumalı Mahallesinde oturan C.A. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisinin alınması üzere KOM Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 12 adet Roma dönemine ait sikke, 2 adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait şarjör ve 21 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA