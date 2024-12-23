Muğla'da Sürüklenen Tekneye Kurtarma Operasyonu
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası yapan ve sürüklenen 6 metrelik tekne, Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Teknedeki 2 kişi sağ salim kıyıya ulaştırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içinde 2 kişi bulunan 6 metrelik tekne motor arızası sonrası sürüklenmesi üzerine yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Büyük Samanlık Koyu önlerinde sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Çağrı sonrası bölgeyle hareket eden TAHLİSİYE-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sürüklenen tekneyi yedekleyerek Fethiye Aksazlar İskelesi'ne emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa