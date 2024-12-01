Muğla'da Şüpheli Ölüm: Erkek Cesedi Bulundu
Muğla'nın Milas ilçesinde yol kenarında bulunan erkek cesedinin kimliği Abdullah Uluçam olarak belirlendi. Olay şüpheli ölüm olarak değerlendiriliyor ve soruşturma devam ediyor.
Muğla'nın Milas ilçesi Avşar Mahallesi'nde yol kenarında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, tarlanın kenarında hareketsiz halde yatan kişinin 50 yaşındaki Abdullah Uluçam olduğu tespit edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uluçam'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Şüpheli ölümle ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor. Abdullah Uluçam'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp incelemesi yapılacağı öğrenildi. - MUĞLA