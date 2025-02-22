Muğla'da Suç Örgütü Operasyonu: İki Lider Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca hakkında; 4 ayrı suçtan 11 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan O.K., 'Yılmazlar' suç örgütüne yönelik Muğla merkezli dört ilde yapılan operasyonun firari örgüt liderlerinden 5 yıl, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.Y. Ula İlçesi Akyaka Mahallesi Obruklar Mevkiinde saklandıkları villada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı.

Yakalanan iki şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - MUĞLA