Muğla'da Suç Örgütü Operasyonu: İki Lider Yakalandı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 'Yılmazlar' suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.K. ile 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan B.Y.'yi yakaladı. İki şahıs tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca hakkında; 4 ayrı suçtan 11 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan O.K., 'Yılmazlar' suç örgütüne yönelik Muğla merkezli dört ilde yapılan operasyonun firari örgüt liderlerinden 5 yıl, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.Y. Ula İlçesi Akyaka Mahallesi Obruklar Mevkiinde saklandıkları villada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı.
Yakalanan iki şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - MUĞLA