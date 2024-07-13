Muğla'da Son 9 Günde 20 Yıldırım Kaynaklı Orman Yangını Meydana Geldi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, son 9 gün içerisinde Muğla'da 20 yıldırım kaynaklı orman yangını meydana geldi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgelerinde son bir haftadır etkili olan yaz yağmurlarının beraberinde yıldırım yangınlarını da getirdiğini belirtti. 4-13 Temmuz tarihleri arasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 30 adet yıldırım yangını meydana geldiği belirtilirken, bu yangınların 20'sinin Muğla'da, 10'unun ise Aydın'da meydana geldiği kaydedildi.

Özellikle karadan ulaşımın zor veya mümkün olmadığı noktalarda meydana gelen yangınların söndürülmesinde hava araçlarının aktif rol aldığı bildirilen açıklamada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangınların kontrol altına alınması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. - AYDIN