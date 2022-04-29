Muğla'da son 4 ayda 2311 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Muğla'da son 4 ayda 2311 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'da son 4 ayda 2311 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 4 ay içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 bin 311 düzensiz göçmen yakalandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 4 ay içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 bin 311 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla ilinde göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığınca son 4 ay içerisinde icra edilen faaliyetlerde müdahale edilen 183 olayda 2 bin 311 düzensiz göçmen yakalandı.

Meydana gelen olaylarda, göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan 111 şüpheliden 48'i tutuklanırken, 35 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edildiği, 28 şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Göçmen Kaçakçılığı olaylarında kullanılan 32 araç, 7 tekne, 25 bot, 25 bot motoru ve 1200 litre yakıt ele geçirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Göçmen, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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