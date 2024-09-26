Muğla'da Silahlı Yaralama Şüphelisi Yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şahıs, jandarma ve polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Olay, Yatağan ilçesine bağlı Madenler Mahallesi ve ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde B.G.K.'yı ve henüz ismi açıklanmayan bir kişiyi silahla vurarak yaralayan S.G. kaçtı. Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde aracını terk ederek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, Köyceğiz ilçesine gitmek üzere Menteşe'de otobüs beklerken güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının otobüs beklediği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Yapılan başarılı operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. S.G.'nin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA