Muğla'da silah ve mühimmat operasyonu: Bir adreste çok sayıda silah ele geçirildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan operasyonda bir adreste tabanca, tüfek ve çok sayıda mühimmat bulundu. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda tabanca, tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi'nde G.T'nin ikametinde arama yapıldı.
Aramada, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 40 fişek, otomatik av tüfeği, 3 av tüfeğine ait 20 mühimmat kapasiteli uzun şarjör, av tüfeğine ait 5 mühimmat kapasiteli kısa şarjör, av tüfeğine ait alev gizleyen, av tüfeğine ait ses arttırıcı ek namlu, 16 kalibre dolu 28 av tüfeği kartuşu, 12 kalibre 59 kartuş, 29 boş av tüfeği kartuşu ve komando bıçağı ele geçirildi.
Malzemelere el konulurken, şüpheli G.T, gözaltına alındı.