Muğla'da silah ve mühimmat operasyonu: Bir adreste çok sayıda silah ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan operasyonda bir adreste tabanca, tüfek ve çok sayıda mühimmat bulundu. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı.