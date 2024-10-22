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Muğla'da Silah Ticareti Operasyonu: 6 Gözaltı

Muğla'da Silah Ticareti Operasyonu: 6 Gözaltı
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirdi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi.

Muğla merkezli Milas ve İstanbul'da 9 adreste yapılan operasyonlarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, muhtelif çapta 51 adet fişek, kompozit başlık, 2 adet balistik plaka, balistik yelek, 574 gram doğal taş, 94 adet 290 gram Zultanit taşı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik İstanbul Politika 3-sayfa Hukuk Suç

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