Muğla'da Şiddetli Rüzgarla Büyüyen Orman Yangını, Köyceğiz'de Mahalleler Boşaltıldı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Pınar ve Sazak mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan orman yangınında yerleşim birimlerinden Köyceğiz'in kırsal Pınar ve Sazak mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. İki mahallede 108 ev tedbir amacıyla boşaltılırken, evlerde bulunan yaşlı vatandaşlar da AFAD ve UMKE ekipleri tarafından evlerinden alınarak güvenli bölgelere sevk edildiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
