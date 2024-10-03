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Muğla'da Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi

Muğla'da Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY programı kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 1000 öğrenciye siber suçlar hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte, teknoloji bağımlılığı, yasadışı bahis ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim verildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, siber suçların önüne geçmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen SİBERAY programı kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenledi.

Etkinlikte, öğrencilere Teknoloji Bağımlılığı, Yasadışı Bahis, ve Güvenli İnternet Kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sırasında 1000 öğrenciye ulaşılırken, 500 adet farkındalık broşürü dağıtıldı.

SİBERAY programı, siber suçların gerçekleşmeden önce önlenmesi ve bu suçların bireylere ve topluma maddi manevi zararlarının en aza indirgenmesi amacıyla oluşturulmuş bir farkındalık ve bilinçlendirme hareketi. Bu kapsamda, güvenli internet kullanımı konusundaki eğitimlerin artırılması ve gençlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Siber Suçlarla Mücadele Teknoloji 3-sayfa Eğitim

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