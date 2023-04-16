Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Geriye sadece demir yığını kaldı

MUĞLA - Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, geriye sadece demir yığını kaldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Otobüsün içinde bulunan 44 yolcu, yara almadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre Fethiye-Antalya karayolunda 34 FEU 896 plakalı H.O. kontrolündeki yolcu otobüsü, motor bölümünde çıkan yangın sebebiyle bir anda alev aldı. Aracın yandığını fark eden otobüs şoförü aracı durdurarak yolcuların otobüsten sağlıklı bir şekilde inmesini sağladı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Büyük korku oluşturan yangında ölen ya da yaralanan olmaması sevindirirdi.