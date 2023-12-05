Muğla'da seyir halindeki tır refüjde asılı kaldı

Muğla'nın Milas-Bodrum Karayolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan bir tır, refüjde asılı kaldı. Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, trafik bir süre tek şeride düşürüldü.

Muğla'nın Milas- Bodrum Karayolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan tır, refüjde asılı kaldı.

Kaza, Milas - Bodrum Karayolu, Güllük Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 KC 071 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yolda savrulup refüje çıkarak asılı kaldı. Tırın karşı şeride geçmemesi muhtemel başka bir kazanın önüne geçerken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, trafik bir süre tek şeride düşürüldü. Trafik güvenliğinin sağlanmasının ardından refüjde asılı kalan tır, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA